میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۳۶ نشانگر هوای «ناسالم» بوده که این شاخص در یکی، ۲ ساعت گذشته نیز با عدد ۱۳۳ گویای ناسالم بودن و آلودگی هوا برای گروه‌های حساس است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت:

سعید محمودی با بیان اینکه کیفیت هوای پنج منطقه مشهد در شرایط ناسالم برای تمامی افراد است، اضافه کرد: شاخص کیفیت در ۱۸ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش آلودگی در شرایط «ناسالم» برای تمامی افراد است.

وی اظهار کرد: در شرایط کنونی افراد حساس مانند بیماران قلبی - تنفسی، کودکان و زنان باردار باید از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری کنند و در صورت ضرورت برای خروج از منزل حتما توصیه‌های خودمراقبتی را در مناطق آلوده رعایت کنند.

محمودی افزود: انتظار است شهروندان مشهدی هم با کاهش رفت و آمد‌های غیرضروری نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این شهر ایفاء کنند.

قرارگیری شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰‌ای. کیو. آی به معنی وضعیت «پاک» و بین ۵۱ تا ۱۰۰‌ای. کیو. آی نشانگر وضعیت «سالم» است.

همچنین وقتی شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰‌ای. کیو. آی قرار می‌گیرد به معنای «آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان» بوده و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰‌ای. کیو. آی به معنای «آلودگی هوا برای همه سنین» محسوب می‌شود.

قرارگیری شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰‌ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت «اضطراری» و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت «بحرانی» آلودگی هواست.

افزون بر یک میلیون دستگاه خودرو روزانه در شرایط عادی و معمولی در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد رفت و آمد می‌کنند.