پخش زنده
امروز: -
معاونت صدای رسانه ملی در هفتهای که گذشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رویدادهای معاونت صدا در هفته گذشته:
رادیو ایران: پوشش اختتامیه همایش «ما و غرب؛ در آرا و اندیشه حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای».
رادیو جوان: نشست مشترک مدیران رادیو جوان و دانشکده صنایع امیرکبیر برای حمایت از نخبگان علمی.
رادیو فرهنگ: پخش زنده نشست «دیپلماسی کتاب با طنین اقبال» در برنامه «ققنوس».
رادیو تهران: اجرای برنامه «رادیو تاکسی» با موضوع گفتوگو و مسابقه میان رانندگان و شهروندان.
رادیو قرآن: پخش فعالیت دارالقرآنهای خراسان جنوبی.
رادیو معارف: پخش برنامه «مهربان باشیم» با موضوع سبک زندگی ایرانی اسلامی.
رادیو صبا: اجرای مشترک برنامه «صبای خاوران» با رادیو خاوران با موضوع ظرفیتهای فرهنگی خراسان جنوبی.
رادیو گفتوگو: پخش برنامه «دهگرد» با موضوع جاذبههای روستاهای کشور.
رادیو سلامت: پخش برنامه «جمع جمعه» همزمان با هفته بیماران کلیوی و روز جهانی دیابت.
ایرانصدا: انتشار نسخه کتاب گویای شاهنامه فردوسی.
رادیو ورزش: پوشش زنده ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض.
ورزش بانوان: معرفی بانوان قهرمان و بررسی چالشهای ورزش بانوان در خراسان جنوبی.
رادیو اقتصاد: برگزاری هشتمین نشست «حکمرانی ارزی و سازوکارهای مدیریت نوسانات».
رادیو پیام: پخش برنامه «پیام تندرستی» با هدف پیشگیری از بیماریها.
رادیو نمایش: مرور گنجینههای فرهنگی بیرجند در برنامه «استودیو هشت».