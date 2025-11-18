به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رویدادهای معاونت صدا در هفته گذشته:

رادیو ایران: پوشش اختتامیه همایش «ما و غرب؛ در آرا و اندیشه حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای».

رادیو جوان: نشست مشترک مدیران رادیو جوان و دانشکده صنایع امیرکبیر برای حمایت از نخبگان علمی.

رادیو فرهنگ: پخش زنده نشست «دیپلماسی کتاب با طنین اقبال» در برنامه «ققنوس».

رادیو تهران: اجرای برنامه «رادیو تاکسی» با موضوع گفت‌و‌گو و مسابقه میان رانندگان و شهروندان.

رادیو قرآن: پخش فعالیت دارالقرآن‌های خراسان جنوبی.

رادیو معارف: پخش برنامه «مهربان باشیم» با موضوع سبک زندگی ایرانی اسلامی.

رادیو صبا: اجرای مشترک برنامه «صبای خاوران» با رادیو خاوران با موضوع ظرفیت‌های فرهنگی خراسان جنوبی.

رادیو گفت‌و‌گو: پخش برنامه «دهگرد» با موضوع جاذبه‌های روستا‌های کشور.

رادیو سلامت: پخش برنامه «جمع جمعه» همزمان با هفته بیماران کلیوی و روز جهانی دیابت.

ایران‌صدا: انتشار نسخه کتاب گویای شاهنامه فردوسی.

رادیو ورزش: پوشش زنده ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در ریاض.

ورزش بانوان: معرفی بانوان قهرمان و بررسی چالش‌های ورزش بانوان در خراسان جنوبی.

رادیو اقتصاد: برگزاری هشتمین نشست «حکمرانی ارزی و ساز‌و‌کار‌های مدیریت نوسانات».

رادیو پیام: پخش برنامه «پیام تندرستی» با هدف پیشگیری از بیماری‌ها.

رادیو نمایش: مرور گنجینه‌های فرهنگی بیرجند در برنامه «استودیو هشت».