به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۴ ایستگاه سنجش فعال منتهی به ساعت ۹ صبح امروز با میانگین ۸۵ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه کردآباد با عدد ۱۶۵ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در ایستگاه دانشگاه صنعتی با عدد ۱۰۴، زینبیه ۱۲۸ و خیابان فرشادی ۱۰۵ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد و در ۱۰ ایستگاه پایش هوای این شهر وضعیت در حال حاضر قابل قبول ثبت شده است.

در دو ایستگاه دانشگاه صنعتی و فرشادی شاخص آلاینده گاز دی‌اکسید نیتروژن (NO ۲) افزایش یافته و در وضعیت نارنجی قرار دارد.

در همین حال اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کردبه علت سکون جوی تا پایان هفته، احتمال انباشت آلاینده‌ها در مناطق مرکزی و صنعتی استان وجود دارد که در صورت کنترل نشدن منابع انتشار آلاینده‌ها شرایط آلودگی تشدید می‌شود.