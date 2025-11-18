پخش زنده
ویژه برنامههای دهه دوم فاطمیه با حضور عزاداران فاطمی در مساجد کیش آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مراسم متمرکز عزاداری دهه فاطمیه شب گذشته با حضور عزاداران فاطمی در مسجد امامرضا برگزار شد.
مراسم عزاداری از ساعت ۲۲ آغاز شد.
مراسم دهه دوم فاطمیه امشب و فردا شب برگزار میشود..
حجتالاسلام سید حسین آقامیری در جمع عزاداران سخنرانی میکند.
سید صادق عبادی از ذاکران اهلبیت عصمت و طهارت علیهم السلام در سوگ شهادتام ابیها مداحی میکند.
کتابچه خطبه فدکیه گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی نیز به عزاداران اهدا میشود.