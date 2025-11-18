پخش زنده
فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به ضرورت مبارزه جدی با قاچاق سوخت، این پدیده را تهدیدی برای ثروت ملی خواند و بر عزم بنیادین دستگاهها برای مقابله با آن تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سردار احمدرضا رادان در نخستین همایش ملی پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآوردههای نفتی که با حضور نمایندگان قوه قضائیه، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، راهداری و حمل و نقل جادهای، وزارت نفت، جهاد کشاورزی و مسئولان پلیس امنیت اقتصادی برگزار شد، از همه دستاندرکاران تشکر کرد و این گردهمایی را آغازگاهی مناسب برای مبارزه با قاچاق سوخت دانست.
وی با تجلیل از شهدا به ویژه شهدای مبارزه با قاچاق کالا، اظهار داشت: باید تلاش کنیم در قیامت شرمنده شهدایی نباشیم که جان خود را برای انقلاب و ساختن ایران فدا کردند.
سردار رادان، قاچاق سوخت را موضوعی اساسی و حیاتی عنوان کرد و گفت: اگر همه تلاشها معطوف به این حوزه شود، میتوانیم شاهد اقداماتی مؤثر و مفید باشیم. هم افزایی بین پلیس، وزارت نفت، جهاد کشاورزی، دستگاه قضائی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میتواند بر این عزم بنیادین اثرگذارتر باشد.
وی با بیان اینکه برخی مواقع حتی اقدامات به ظاهر دلسوزانه، مقدمات بروز پدیدههای زشت را فراهم میکند، به طرح پرسشهایی پرداخت: چگونه است که در برخی مناطق با وجود بارندگی کم، بخشی از کشاورزی به سوخت نیاز دارد و آن را دریافت میکند؟ چگونه است که برخی واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمهتعطیل هستند، اما سهمیه سوخت خود را میگیرند؟ چگونه است که در صدور مجوزها، سهمیهبندی و تعیین سهم، اندازهگیری درستی وجود ندارد؟
فرمانده کل انتظامی با هشدار درباره پیامدهای این نابسامانیها، تصریح کرد: این شرایط به طور ناخودآگاه، حتی زحمتکشان عرصه اقتصاد را به سمت قاچاق سوق میدهد. تفاوت قیمت سوخت در کشور ما با کشورهای همسایه به دلیل یارانه، میل به قاچاق را افزایش داده است. سود فراوان، زحمت کمتر و درآمد بیشتر، انگیزهای قوی برای گرایش به این سمت ایجاد کرده است.
سردار رادان با اشاره به مثال کامیونداران، افزود: چرا برخی رنج سفر و مشقت را به جان بخرند، در حالی که میتوانند سهمیه سوخت خود را در بازار نابسامان بفروشند و درآمد کسب کنند؟
وی با تأکید بر لزوم تدوین یک برنامه زمانبندیشده، علمی، عملی و سریع، هشدار داد: اگر با همدیگر قسم نخوریم که چنین برنامهای را اجرا کنیم، من و شما در تاراج میراث و ثروت ملی مقصریم. فرآوردههای نفتی شوخیبردار نیست. نمیتوانیم بگوییم مسئول هستیم، اما پاسخگو نیستیم. ما در برابر خون شهدا مسئولیم.
سردار رادان با اشاره به گستاخی قاچاقچیان به دلیل سودهای کلان، گفت: امروز قاچاقچیان به خود اجازه میدهند از روی مأموران با خودروهایشان عبور کنند؛ زیرا حتی در صورت بروز حادثه، خسارت آن برایشان ساده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر تلاش نکنیم و از مقابله به پیشگیری نرویم، هر اقدام دیگری ناقص خواهد بود. مبارزه با قاچاق سوخت مستلزم همراهی همه سازمانهاست. اگر فقط وزارت نفت و پلیس بخواهند عمل کنند، راه به جایی نمیبریم و نقش سایر دستگاهها مانند جهاد کشاورزی حیاتی است.
سردار رادان با اشاره به یک مورد عینی از سوءاستفاده از سهمیه سوخت کشاورزی در برخی استان ها، بر لزوم نظارت دقیق و جلوگیری از تبدیل شدن کمکهای دولتی به عاملی برای قاچاق تأکید و اظهار امیدواری کرد با هوشیاری و اقدام به موقع، مانع از سوق یافتن کشاورزان شریف به دام قاچاق شوند.