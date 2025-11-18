به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست معاونت سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری مازندران در جمع دانشجویان، با اشاره به رویکرد مثبت استانداری مازندران در استفاده از ظرفیت بانوان، گفت: در یک سال اخیر، از میان حدود ۲۰۰ مدیر منصوب‌شده در استان، ۸۲ نفر از بانوان بوده‌اند.

حسینی‌جو افزود: انتصابات این تعداد از بانوان نشان می‌دهد مسیر برای استفاده از توان مدیریتی بانوان باز است و فرصت‌های مدیریتی جدی برای آنان وجود دارد.

او با اشاره به نزدیک بودن انتخابات شوراها، دانشجویان را به فعالیت در حوزه سیاست عملی دعوت کرد و افزود: بانوان کمی از عرصه شورا‌ها فاصله گرفته‌اند و این حوزه می‌تواند فرصت ارزشمندی برای دانشجویان به عنوان داوطلب یا فعال و حامی انتخاباتی باشد

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری مازندران گفت: این فعالیت‌ها نوعی کارآموزی و تجربه عملی برای آینده شغلی دانشجویان است و استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها آمادگی دارند دانشجویان را برای دوره‌های کارآموزی بپذیرند و در فرآیند انتخابات نیز به عنوان نیرو‌های کارآموز فعالیت کنند.

حسینی‌جو با اشاره به کمبود نیروی جوان توانمند در دستگاه‌ها گفت: مدرک زیاد داریم، اما نیروی توانمند و باانگیزه کم و نیاز است دانشجویان در حوزه‌های اجتماعی ورود داشته باشند.