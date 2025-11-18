وزرای امور خارجه و میراث فرهنگی برای شرکت در اجلاس استانداران ساحلی کشور‌های حاشیه دریای خزر، به رشت سفر کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی در مصاحبه با خبرنگار صداوسیما در بدو ورود به رشت گفت این نشست در راستای سیاست همسایگان جمهوری اسلامی ترتیب داده شده است. به گفته آقای عراقچی هدف این نشست هم افزایی استان‌ها در حاشیه دریای خزر در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و محیط زیستی است.

اولین اجلاس بین‌المللی استانداران استان‌های ساحلی دریای خزر با ابتکار جمهوری اسلامی ایران و با مصوبه هیئت محترم دولت و به میزبانی استان گیلان با شعار «خزر، پل دوستی و توسعه منطقه‌ای» با حضور مقاماتی از استان‌های ساحلی کشور‌های روسیه، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و ایران از امروز سه‌شنبه به میزبانی گیلان آغاز شد.