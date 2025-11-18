مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان بسیج مستضعفین گفت: ایران اسلامی امروز در نهایت عزت و سربلندی است و ملت ایران با وجود همه توطئه‌های دشمنان، محکم در مقابل آن‌ها ایستاده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام رضایی در مراسم افتتاحیه جشنواره بین‌المللی جام رسانه امید که به‌مناسبت هفته بسیج برگزار شد، با بیان اینکه نعمت‌های الهی بر همه وسعت داده شده است، اظهار داشت: با ذکر‌های خداوند، نور بر دل جاری شده و نعمت‌های الهی گسترش خواهد یافت.

وی در ادامه به جنایات رژیم صهیونیستی اشاره و عنوان کرد: امروز غم مردم غزه، یمن و لبنان جامعه اسلامی را غمگین کرده و وجدان‌های بیدار دنیا به این موضوع اعتراض کرده‌اند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه دو سال است که علیه ملت مظلوم غزه جنایت می‌شود، افزود: امید است که به‌زودی رژیم صهیونیستی نابود و ملت فلسطین پیروز شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت امیدآفرینی در رسانه، بیان کرد: هر وسیله‌ای که بتواند جامعه را رشد و تکامل ببخشد، یک نوع رسانه است. رسانه‌ها در هفت بخش رسانه را توصیف کرده‌اند و انسان‌رسانه‌ها در این مسیر ایفای نقش می‌کنند.

حجت‌الاسلام رضایی اطلاع‌رسانی، آموزش، سرگرمی و ایجاد ارتباطات اجتماعی را از اهداف رسانه برشمرد و خاطرنشان کرد: مهم‌ترین وظیفه رسانه تبیین حقیقت برای افکار عمومی است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین گفت: رسانه از بزرگی ملت سخن می‌گوید و امنیت روانی جامعه را بر عهده دارد؛ همچنین رسانه‌های مکتوب و تصویری در تبیین حقیقت و جذب مخاطب نقش‌آفرین هستند.

وی اظهار داشت: رسانه نقش مهمی در شناخت مخاطب، نیاز‌های مخاطب، تولید پیام مناسب، درستکاری، مبارزه با فقر، فساد و ظلم، و حمایت از مظلومان در جامعه دارد.

حجت‌الاسلام رضایی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه ما به امید زنده‌ایم، عنوان کرد: کامل‌ترین رسانه امروز جهت امیدآفرینی و آگاهی‌بخشی، قرآن کریم است که بسیاری از مسائل را به خوبی تبیین و جامعه را آگاه کرده است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین افزود: امروز بزرگترین امیدآفرینی ایجاد امید نسبت به آینده کشور است؛ لذا متولیان امر باید برای امیدآفرینی در کشور، تلاش کنند.

وی با تأکید بر اینکه هرکس جامعه را نسبت به نظام و انقلاب اسلامی ناامید کند به مردم و کشور خیانت کرده است، خاطرنشان کرد: ایران اسلامی امروز در نهایت عزت و سربلندی است و ملت ایران با وجود همه توطئه‌های دشمنان، محکم در مقابل آن‌ها ایستاده است.