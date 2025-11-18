۶۶۰ فروند شناور ۷ ماه گذشته در بندر امیرآباد پهلوگیری کردند
استاندار مازندران گفت: بیش از ۶۶۰ فروند شناور از ابتدای امسال تاکنون در بندر امیرآباد پهلو گرفتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ استاندار مازندران گفت: بیش از ۶۶۰ فروند شناور از ابتدای امسال تاکنون در بندر امیرآباد پهلو گرفتهاند که بیش از ۴۵۰ فروند حامل کالای اساسی بود.
یونسی افزود: بیش از ۳۰ فروند شناور اکنون در لنگرگاه بندر مستقر و آماده پهلوگیری و تخلیه کالا هستند که نشاندهنده آمادگی عملیاتی و ظرفیت بالای بندر در پاسخگویی به نیازهای وارداتی کشور است.
او ادامه داد: در راستای سیاستهای دولت و با اختیار مستقیم رئیسجمهور برای پیشبرد همکاریهای منطقهای، مازندران مأموریت یافته است تا بهعنوان نماینده ویژه دولت در فعالسازی تفاهمنامه اوراسیا عمل کند.
استاندار مازندران گفت: بندر امیرآباد در این چارچوب به عنوان پایلوت غلات شمال کشور و محور اصلی مبادلات ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا اتتخاب شده است.
یونسی افزود: با هماهنگی دستگاههای اجرایی، سازمان بنادر و گمرک، بستر لازم برای تسهیل ترانزیت و تبادل کالا با کشورهای عضو اوراسیا در حال شکلگیری است و مازندران آماده است نقش فعال و تعیینکنندهای در تحقق اهداف دولت برای توسعه تجارت شمال کشور ایفا کند.
او ادامه داد: بندر امیرآباد به دلیل پهلوگیری شناورهای متعدد با رونق بیسابقهای مواجه شده است به گونهای که انبارها و سیلوهای این بندر با انباشت بار و کالا روبهرو هستند.