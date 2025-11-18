مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین از شناسایی ۱۷ واحد صنفی متخلف و پلمب پنج واحد صنفی عرضه سم و کود شیمیایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ؛ علیرضا حسن پور گفت: گشت مشترک با هدف نظارت بازار محصولات کشاورزی و نهاده‌های دامی با حضور بازرسان دستگاه‌های نظارتی و رئیس شعبه تعزیرات حکومتی برگزار و از ۳۴ عمده فروشی سرکشی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین افزود: در این حضور میدانی ۱۷ واحد صنفی متخلف شناسایی و برای پنج واحد به اتهام نگهداری و عرضه غیر مجاز انواع کود‌های شیمیایی یارانه‌ای دستور پلمب صادر و فورا اجرا شد.

حسن پور گفت: برای صیانت از حقوق مصرف کنندگان به ویژه کشاورزان و تولیدکنندگان دام و طیور که ارکان اصلی تامین امنیت غذایی هستند و نقش مهمی در اقتصاد و سلامت جامعه دارند؛ با هرگونه گرانفروشی، احتکار و اختفاء کالا، عرضه خارج از شبکه و قاچاق به شدت برخورد می‌شود.

به گفته وی، اتحادیه‌ها باید در محدوده وظایف و اختیارات خود پاسخگو باشند و این مرجع اجازه نخواهد داد بازار جولانگاه افراد سودجو و قانون گریز شود.

شهروندان در صورت مشاهده تخلف مراتب را در سامانه ارتباطی http://tazirat۱۳۵.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری به این مرجع مراجعه کنند.