اردوی انتخابی و آمادهسازی تیم ملی اسکیت رولبال بانوان کشور با حضور ۱۵ بازیکن ملیپوش در سالن تربیت میبد آغاز شد تا این تیم برای حضور در مسابقات جهانی امارات آماده شود.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، اردوی انتخابی و تمرینی تیم ملی اسکیت رولبال بانوان با حضور ۱۵ ورزشکار ملیپوش از امروز به میزبانی شهرستان میبد در سالن تربیت آغاز شد. این اردو در ادامه برنامههای آمادهسازی تیم برای حضور در مسابقات جهانی ۲۳ آذرماه در کشور امارات برگزار میشود.
سیدهنجمه عبداللهپور مربی تیم ملی اسکیت رولبال بانوان با اشاره به برگزاری اردوی پیشین در قزوین اظهار کرد: تمرینات این دوره طی سه روز در میبد ادامه دارد و خوشبختانه نسبت به اردوهای گذشته، از نظر آمادگی جسمانی، تکنیک و تاکتیک شاهد پیشرفت قابل توجهی در بازیکنان هستیم.
وی افزود: در ترکیب تیم ملی، یک ورزشکار از استان یزد و یک نفر از شهرستان میبد حضور دارند که این موضوع نشاندهنده ظرفیت بالای این استان در رشته اسکیت رولبال است.
عبداللهپور با قدردانی از رئیس اداره ورزش و هیئت اسکیت میبد، امکانات سالن تربیت را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: از نظر تجهیزات تمرینی، توپ، فضای ورزشی و شرایط خوابگاهی هیچ کمبودی وجود نداشت و میزبانی میبد کاملاً رضایتبخش بود.
وی ابراز امیدواری کرد تیم ملی با آمادگی ایجادشده در این اردوها بتواند در مسابقات جهانی امارات به مدال طلا دست یابد.
علی ابراهیمی رئیس اداره ورزش شهرستان میبد نیز در بازدید از تمرینات، فراهم شدن زیرساختهای لازم برای فعالیت بانوان ورزشکار را یکی از اولویتهای دستگاه ورزش دانست و گفت: امیدواریم بانوان در رشتههای مختلف ورزشی در سطح ملی و بینالمللی بدرخشند.