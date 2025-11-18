پخش زنده
برنامههای عمرانی سال ۱۴۰۴ در شهرهای رامهرمز و رامشیر ، شامل نوسازی واحدهای مسکونی محرومین، بهسازی معابر و بازنگری طرحهای هادی روستایی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نشست مشترکی میان محمود اکبری فضلی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان، و نظری، نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسلامی برگزار شد که در آن برنامههای عمرانی و خدماتی سال ۱۴۰۴ در حوزه انتخابیه مورد بررسی قرار گرفت.
اکبری فضلی در این نشست با اشاره به پیگیریهای نماینده مردم رامهرمز و رامشیر اظهار داشت: با تلاشهای صورتگرفته مقرر شده است ۵۰۰ واحد مسکن روستایی نوسازی شود که برای اجرای این طرح اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی اختصاص یافته است.
وی عنوان کرد: تاکنون ۲۸ واحد در شهرستان رامشیر وارد مرحله اجرا شده و پیشبینی میشود در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری برسند.
مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان ضمن تشریح دیگر برنامهها عنوان کرد: در حوزه بهسازی معابر روستایی عملیات اجرایی برای ۳۵ روستا با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان آغاز خواهد شد و همچنین بازنگری طرحهای هادی روستایی برای حدود ۴۰ روستا در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به اهمیت توسعه روستاها در استان گفت: امروز حدود ۴۰۰۰ روستا در خوزستان دارای سکنه هستند و هر یک بهمثابه یک نقطه امنیتی محسوب میشوند. توسعه روستاها موجب تقویت کشاورزی، دامپروری و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها خواهد شد.
اکبری فضلی همچنین از نقش شرکت ملی نفت ایران در تأمین اعتبارات و اجرای طرحهای روستایی قدردانی کرد.
نماینده مردم رامهرمز و رامشیر نیز در این نشست با بیان اینکه توسعه کشاورزی و دامپروری باید در اولویت برنامهها قرار گیرد گفت:مجلس شورای اسلامی در قوانین بودجه سالیانه مبالغ قابل توجهی برای حمایت از کشاورزان و دامپروران اختصاص داده است که علاوه بر رونق روستاها نقش مهمی در جلوگیری از گسترش حاشیهنشینی در شهرها ایفا میکند.
وی با اشاره به اقدامات بنیاد مسکن استان خوزستان تصریح کرد: این اداره کل توانسته اقدامات مؤثری در توسعه زیرساختهای روستایی اجرا کند.
نماینده رامهرمز و رامشیر همچنین ضمن قدردانی از وزارت نفت و سایر دستگاهها در زمینه مسئولیتهای اجتماعی خاطرنشان کرد: اجرای طرحهای هادی و آسفالت روستاها از جمله اقدامات ارزشمند بوده است.
گفتنی است در این نشست مقرر شد، بیش از ۵۰۰ واحد مسکونی روستایی نوسازی شوند و عملیات آسفالت در ۳۵ روستا با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان اجرا شود و این پروژهها تا پایان سال ۱۴۰۴ به نتیجه برسند.