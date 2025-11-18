به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان گفت: بیش از یک دهه از مشاهده رسمی گونه میش مرغ می‌گذشت که هفته جاری دوباره این گونه در دشت اسدآباد مشاهده شد.

شهرام احمدی افزود: دشت اسدآباد یکی از زیستگاه‌های اصلی و مطلوب این پرنده زیبا و نادر است که در گذشته علاوه بر فرود در فصل مهاجرت، لانه سازی و زمستان گذرانی اقدام به زیست و جوجه آوری در فصل بهار در این منطقه می‌کرد.

او تأکید کرد: اواخر دهه گذشته رد پا، فضله، پر و آثار و بقایایی از این پرنده در دشت اسدآباد مشاهده شده بود، اما خود پرنده را ندیده بودیم که آبان ماه امسال پرنده میش مرغ بعد از گذشت یک دهه مجدد مشاهده شد.

احمدی گفت: البته برای مشاهده این گونه جانوری پایش‌ها و رصد‌های زیادی انجام شد، اما وسعت بالای منطقه، فراوانی زمین کشاورزی و فراری بودن این گونه از انسان زمینه مشاهده آن را سلب کرده بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان، علت وداع بیش از یک دهه میش مرغ از دشت اسدآباد را تخریب زیستگاه این گونه زیبا دانست و گفت: این گونه نادر به عللی از جمله تخریب زیستگاه و تغییر کاربری گسترده اراضی از دشت اسدآباد خداحافظی کرده بود و اکنون نیز نمی‌توان انتظار داشت که مدت طولانی در این دشت باقی بماند.