رئیس سازمان صدا و سیما در بازدید از غرفه قزوین در نمایشگاه هفتمین نشست افق تحول رسانه ملی، از تولیدات فاخر این مرکز قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ؛ نمایشگاه عملکرد تولیدات مراکز استانی در حاشیه هفتمین نشست افق تحول رسانه ملی برگزار شد و آثار شاخص مراکز استان‌ها در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.

صدا و سیمای مرکز قزوین در این نمایشگاه حضوری فعال داشت و تولیدات برجسته خود را ارائه کرد.

در جریان بازدید رئیس سازمان صدا و سیما از غرفه قزوین، تابلوی ۳۱ نمایش رادیویی فاخر در توصیف شهید جمهور توسط وی امضاء شد که نشان‌دهنده اهمیت و ارزش این آثار بود.

رئیس سازمان صدا و سیما در این بازدید گفت: نکته مهم برنامه داستانی قاب رفاقت این است که مادر شهید بزرگوار اجرای این برنامه را بر عهده دارد و همین موضوع ارزش و تأثیرگذاری آن را دوچندان کرده است.

همچنین معاون برنامه‌ریزی صدا و سیمای مرکز قزوین گفت: تهیه‌کننده این برنامه با بهره‌گیری از علاقه مادر شهید به هنر عکاسی و فیلمبرداری در دوران نوجوانی، توانسته است اثری متفاوت و اثرگذار تولید کند.