به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا قیصی‌پور اظهار کرد: در راستای اجرای برنامه‌های نظارتی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، کارشناسان اداره‌کل استاندارد خوزستان در بازرسی‌های دوره‌ای از سطح بازار، نسبت به شناسایی، جمع‌آوری و توقیف مصنوعات طلا و جواهر فاقد مجوز استاندارد و کد شناسایی معتبر اقدام کردند.

وی با بیان اینکه طرح نظارت بر مصنوعات طلا با هدف اطمینان از صحت عیار، جلوگیری از تقلب و عرضه مصنوعات غیرمجاز در واحد‌های صنفی سطح استان اجرا شده است، افزود: در این طرح، کارشناسان این اداره کل ضمن نمونه‌برداری از مصنوعات عرضه‌شده، نسبت به بررسی فنی و انطباق آنها با استاندارد ملی مربوطه اقدام کردند.

قیصی پور با تأکید بر تداوم و تشدید بازرسی‌ها در این حوزه، بیان داشت: حفاظت از حقوق مردم و اعتمادسازی در بازار طلا از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است و با هرگونه تخلف از جمله عرضه مصنوعات طلا بدون مجوز رسمی و فاقد کد شناسایی معتبر، برخورد قانونی قاطع صورت می‌گیرد.

مدیر کل استاندارد خوزستان ادامه داد: با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی و اتحادیه‌های صنفی، نمونه‌های توقیف‌شده جهت انجام آزمون‌های تخصصی به آزمایشگاه مرجع ارسال و نتایج آن به مراجع ذی‌صلاح ارجاع خواهد شد.

وی از شهروندان خواست در هنگام خرید مصنوعات طلا، به وجود کد شناسایی استاندارد و فاکتور معتبر فروش توجه ویژه داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۱۷ گزارش دهند.