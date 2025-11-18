معاون وزیر اقتصاد گفت: برنامه عرضه اوراق و صندوق‌های ارزی با جدیت دنبال می‌شوند و کلیات آن در آخرین جلسه شورای عالی بورس تصویب شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی حیدری در نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران، از بررسی طرح کرادفاندینگ ارزی و فهرست شدن ۲۰ طرح اولویت‌دار برای فاینانس با استفاده از ظرفیت‌های بانک، بیمه و بورس خبر داد.

معاون وزیر اقتصاد بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای افزایش منابع ارزی کشور تأکید کرد و گفت: اگر فقط ۵ درصد از ارز و طلای موجود در اختیار مردم جذب شود، ظرفیت مالی قابل توجهی ایجاد خواهد شد.

حیدری همچنین با اشاره به تجربه جذب سرمایه مردم در بورس کالا افزود: با اعتماد عمومی تاکنون حدود ۳.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در قالب بورس کالا انجام شده است که با طراحی مکانیزم‌های مناسب می‌تواند نقش مؤثری در تأمین ارز کشور داشته باشد.

معاون وزیر اقتصاد در پایان تصریح کرد: استفاده از ظرفیت‌های نظام بانکی، بیمه و بازار سرمایه برای فاینانس طرح های توسعه‌ای در دستور کار قرار دارد و تاکنون بیش از ۲۰ پروژه اولویت‌دار در این چارچوب فهرست شده‌اند.