



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، به علت تعمیرات از ساعت ١٠ صبح تا ساعت ١٥ فردا چهار شنبه مورخ ١٣٠٣/٠٨/٢٨ مناطق: بلوار ربانى (ساختمان دادگسترى، اداره مرکزى آبفا، هتل شیراز و رویال و رستوران هفت خوان و ...) بلوار هجرت، بلوار چهل مقام و تمامى فرعى هاى منشعب درمحدوده مذکور، با افت فشار و در برخى مناطق احتمال قطعى آب رو‌به‌رو خواهند شد.

ضمن پوزش از شهروندان ساکن در مناطق یاد شده درخواست مى شود علاوه بر صرفه جویى، آب مورد نیاز خود را قبلاً ذخیره نموده ومصارف غیر ضرورى را به روزهاى دیکر موکول نمایند.