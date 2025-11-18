آشکارسازی بیش از ۱۰۰ نقطه پرخطر در محورهای البرز
سرپرست اداره ایمنی راههای اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز، از اجرای طرح گسترده آشکارسازی نقاط پرخطر و تجهیزات ایمنی در محورهای شریانی، اصلی و فرعی استان خبر داد.
، امین حسینی از اجرای طرح گسترده آشکارسازی نقاط پرخطر و تجهیزات ایمنی در محورهای شریانی، اصلی و فرعی استان خبر داد و گفت این اقدامات با هدف کاهش تصادفات و افزایش ایمنی دید رانندگان در شرایط مختلف انجام شده است.
وی گفت:برای ارتقای ایمنی تردد و کاهش تصادفات جادهای، عملیات آشکارسازی دماغهها، سرعتگیرها، دوربینهای ثبت تخلف و نقوش سرعت در بیش از ۱۰۰ نقطه از محورهای شریانی، اصلی و فرعی استان انجام شده است.»
وی با اشاره به اهمیت دید مناسب در پیشگیری از حوادث رانندگی افزود: این عملیات با استفاده از رنگهای تکجزئی و دوجزئی مقاوم در برابر سایش و شرایط جوی اجرا شده و با هدف افزایش دید رانندگان در شب، شرایط مهآلود و ایجاد هشدارهای بهموقع طراحی شده است.
حسینی تصریح کرد: بهبود دید رانندگان و افزایش آگاهی آنها از وجود موانع و تجهیزات کنترلی نقش مهمی در کاهش احتمال وقوع حوادث دارد.این اقدامات بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت و سایر نقاط دارای اولویت نیز بر اساس برنامه زمانبندی تعیینشده تحت پوشش عملیات آشکارسازی قرار میگیرند.