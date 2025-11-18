فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی از دستگیری یکی از اراذل و اوباش که به خارج از استان متواری شده بود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سردار علی محمدی بیان داشت: در پی اعلام وقوع درگیری در یکی از رستوران‌های منطقه ولیعصر تبریز و مجروح شدن دو نفر توسط اراذل و اوباش موضوع با حساسیت ویژه در دستور کار ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی قرار گرفت و ۶ نفر در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر و یکی از آنها که از استان متواری شده بود شناسایی، دستگیر و به استان بازگردانده شد.

وی افزود: در راستای تامین امنیت و آرامش مردم پلیس هنجارشکنی و قانون گریزی را خط قرمز امنیت جامعه تلقی نموده و راه فراری برای بر هم زنندگان نظم عمومی باقی نمانده و چاره‌ای ندارند جز تسلیم قانون باشند.