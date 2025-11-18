پخش زنده
پایگاه خبری تلویزیون فاکس نیوز امریکا اعلام کرد: پیشبینیها در آمریکا براساس بازارها نشان میدهد که معاملهگران انتظار ندارند دیوان عالی از طرح تعرفهای دونالد ترامپ حمایت کند و امیدها به پرداخت یارانههای ناشی از این تعرفهها کاهش یافته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از نیویورک، به نقل از پایگاه خبری تلویزیون فاکسنیوز، دادههای بازار پیشبینی «کلشی» نشان میدهد احتمال پرداخت «چکهای بازپرداخت تعرفهای» به مردم آمریکا تا پایان سال تنها ۵ درصد است؛ رقمی که نسبت به ابتدای ماه میلادی از ۱۳.۴ درصد سقوط کرده است.
در ادامه این گزارش آمده است که حجم معاملات در این بازار – یعنی مجموع پول سرمایهگذاریشده – به بیش از ۴۵۱ هزار دلار رسیده است. کلشی به کاربران اجازه میدهد روی موضوعات سیاسی، اقتصادی، ورزشی و سرگرمی شرطبندی کنند و احساسات عمومی را به اعداد معاملاتی تبدیل میکند.
همچنین این گزارش افزود که ترامپ پیشتر گفته بود درآمدهای تعرفهای میتواند برای تأمین چکهای ۲ هزار دلاری به آمریکاییها و نیز کاهش بدهی ۳۸ تریلیون دلاری دولت استفاده شود.
در ادامه آمده است که همزمان با کاهش احتمال پرداخت چکها، بازارهای پیشبینی دیگری نیز نشان میدهد معاملهگران نسبت به قانونیبودن سیاستهای تعرفهای ترامپ تردید دارند. در کلشی و پالیمارکت، اغلب پیشبینیها حکایت از آن دارد که دیوان عالی طرح تعرفهای ترامپ را تأیید نخواهد کرد.
این گزارش اضافه کرد که احتمال حمایت دیوان عالی از ترامپ تنها ۲۲ درصد برآورد شده و پس از جلسه استماع شفاهی، که نشانههایی از تردید قضات داشت، ۲۳ واحد کاهش یافته است. در پالیمارکت نیز این احتمال حدود ۲۳ درصد گزارش شده که نسبت به دوره قبل ۱۵ واحد افت کرده است.
در ادامه آمده است که این فضای بدبینانه در حالی شکل گرفته که سیاستهای تجاری ترامپ دوباره زیر ذرهبین حقوقی قرار گرفته و قضات دیوان عالی از ۵ نوامبر در حال بررسی این موضوع هستند که آیا ترامپ بهدرستی از «قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بینالمللی» برای اعمال تعرفهها استفاده کرده است یا خیر.
ترامپ در دفاع از اقدامات خود هشدار داده بود آمریکا بدون این تعرفهها «تقریباً در برابر دیگر کشورها بیدفاع» خواهد شد و این پرونده را «مسئله مرگ و زندگی برای کشور» توصیف کرده بود.
فاکسنیوز در پایان گزارش نوشت که دیوان عالی هنوز رأی نهایی خود را اعلام نکرده و همین امر آینده سیاست تجاری ترامپ و تعرفههایی را که در مرکز این سیاست قرار دارد در وضعیت بلاتکلیف نگه داشته است.