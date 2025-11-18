پخش زنده
علی اکبر بصیری، مجری توسعه نیروگاههای خورشیدی استان از رشد چشمگیر این حوزه در دو سال اخیر خبر داد و گفت: «علیرغم چالشهای هزینهای، با ابلاغ دستورالعمل نصب اجباری ۵ کیلووات پنل خورشیدی بر پشتبام ساختمانهای پرمصرف، استان مرکزی با تمرکز بر توسعه نیروگاههای خورشیدی بامی، مسیر توسعه پایدار انرژی را هموار کرده است.»
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی، مجری توسعه نیروگاههای خورشیدی استان از پیشرفت قابل توجه این استان در زمینه توسعه انرژی خورشیدی خبر داد و گفت: در دو سال اخیر با توجه به تغییرات دستورالعملهای نیروگاههای خورشیدی، توسعه این حوزه در استان رشد خوبی داشته و استان مرکزی رتبه نخست کشور را در این زمینه کسب کرده است.
علیاکبر بصیری افزود: بخش نیروگاههای خورشیدی بامی نسبت به سایر بخشها کمتر توسعه یافته است که علت اصلی آن هزینه بالای اجرای این نوع نیروگاهها در چند سال اخیر بوده است.
او گفت: در کشور ابلاغ شده که تمامی ساختمانهای بالای هزار متر، با سه طبقه و پیلوت و بیشتر، موظف به نصب ۵ کیلووات نیروگاه خورشیدی روی پشتبام هستند و این اقدام باید قبل از صدور پایانکار ساختمان انجام شود.
بصیری با اشاره به اقدامات تشویقی استان گفت: برای تشویق سازندگان، اگر ساختمانی چهار طبقه و پیلوت داشته باشد و زمین آن حدود ۲۰۰ متر باشد، نصب نیروگاه خورشیدی ۵ کیلووات در پشتبام، حدود ۴ درصد سطح اشغال اضافه ایجاد میکند که این میزان بسته به مساحت زمین متغیر است.
او افزود: تاکنون در شهر اراک، حدود ۱۴۰ زمین داشتهایم که متقاضی نصب نیروگاه خورشیدی بودهاند.