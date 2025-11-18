به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی، مجری توسعه نیروگاه‌های خورشیدی استان از پیشرفت قابل توجه این استان در زمینه توسعه انرژی خورشیدی خبر داد و گفت: در دو سال اخیر با توجه به تغییرات دستورالعمل‌های نیروگاه‌های خورشیدی، توسعه این حوزه در استان رشد خوبی داشته و استان مرکزی رتبه نخست کشور را در این زمینه کسب کرده است.

علی‌اکبر بصیری افزود: بخش نیروگاه‌های خورشیدی بامی نسبت به سایر بخش‌ها کمتر توسعه یافته است که علت اصلی آن هزینه بالای اجرای این نوع نیروگاه‌ها در چند سال اخیر بوده است.

او گفت: در کشور ابلاغ شده که تمامی ساختمان‌های بالای هزار متر، با سه طبقه و پیلوت و بیشتر، موظف به نصب ۵ کیلووات نیروگاه خورشیدی روی پشت‌بام هستند و این اقدام باید قبل از صدور پایان‌کار ساختمان انجام شود.

بصیری با اشاره به اقدامات تشویقی استان گفت: برای تشویق سازندگان، اگر ساختمانی چهار طبقه و پیلوت داشته باشد و زمین آن حدود ۲۰۰ متر باشد، نصب نیروگاه خورشیدی ۵ کیلووات در پشت‌بام، حدود ۴ درصد سطح اشغال اضافه ایجاد می‌کند که این میزان بسته به مساحت زمین متغیر است.

او افزود: تاکنون در شهر اراک، حدود ۱۴۰ زمین داشته‌ایم که متقاضی نصب نیروگاه خورشیدی بوده‌اند.