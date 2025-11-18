مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز اعلام کرد: در دومین دوره جشنواره «شهروند ارزشمند»، از ۵۰ شهروند سراسر استان به دلیل نقش‌آفرینی در اخلاق اجتماعی، مسئولیت‌پذیری و رفتار‌های شایسته، قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز محمدجواد کاظمینی در آیین اختتامیه جشنواره شهروند ارزشمند با بیان اینکه ترویج اخلاق اجتماعی و تکریم الگو‌های رفتاری پسندیده از اولویت‌های مهم این دفتر است، گفت: این جشنواره با هدف پاسداشت مسئولیت‌پذیری، همدلی و روحیه خدمت به جامعه برگزار می‌شود و تلاش داریم هر سال شمار بیشتری از شهروندان اثرگذار را به جامعه معرفی کنیم.

او افزود: نشان شهروند ارزشمند سالی یک‌بار به افرادی اعطا می‌شود که در عرصه اخلاق اجتماعی، از خودگذشتگی و مشارکت اجتماعی برجسته‌ای داشته‌اند. امسال همانند سال گذشته، شهروندانی از سراسر استان در شاخه‌های مختلف انتخاب و معرفی شدند.

کاظمینی با اشاره به تنوع گروه‌های تجلیل‌شده اظهار داشت: در این دوره، صاحبخانه‌های منصف، رانندگان اتوبوس و تاکسی، سربازان وظیفه، پاکبانان پرتلاش و دانش‌آموزانی که موفق به کسب مدال‌های علمی و ورزشی در سطوح ملی و بین‌المللی شده‌اند، به‌عنوان الگو‌های شاخص اجتماعی مورد تقدیر قرار گرفتند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز ادامه داد: در مجموع از ۵۰ نفر از این افراد ارزشمند قدردانی شد؛ افرادی که رفتار و منش آنان می‌تواند الهام‌بخش جامعه و به‌ویژه نسل جوان باشد.

او تأکید کرد: امید است استمرار برگزاری این رویداد به گسترش سرمایه اجتماعی، تقویت حس تعلق و الگو‌سازی مؤثر در سطح استان کمک کند.