به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی،رییس اداره دامپزشکی اراک گفت: در پی بازرسی‌های دوره‌ای و سرزده بازرسان اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی، یک خودرو حمل فرآورده خام دامی بدون مجوز لازم اقدام به حمل مقدار یک هزار و ۳۰۰ کیلوگرم مرغ قطعه بندی فرآوری شده فاقد ضوابط بهداشتی نموده بود که این محموله پس از بررسی کارشناسان بلافاصله توقیف و با دستور قضایی ضبط شد.

حمزه لوییان افزود: این محموله پس از بررسی‌های دقیق‌تر و تعیین تکلیف از چرخه مصرف انسانی خارج خواهد شد.

او گفت: کارشناسان نظارت این اداره به دلیل وجود تخلفات و خطر تهدید سلامت عمومی اقدام به بازرسی بهداشتی دوره‌ای از واحد‌های عرضه، حمل و نگهداری فرآورده‌های خام سطح شهر می‌کنند و انتظار می‌رود که همشهریان گرامی نیز با گزارش موارد مشکوک و متخلف از طریق راه‌های ارتباطی ما را در تامین امنیت غذایی جامعه یاری کنند.