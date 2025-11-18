به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حجت‌الاسلام و المسلمین رضا نوری روز دوشنبه در نشست هم‌اندیشی روسا و دبیران شورای فرهنگ عمومی شهرستان‌ها گفت: تصمیات این شورا برای اجرا در همه دستگا ههای اجرایی استان لازم الاجراست و پس از ابلاغ کسی نمی‌توانند آنها را لغو کند.

وی افزود: لازم است با احصا و رصد کامل مسائل فرهنگی اولویت دار به گونه‌ای تصمیم گیری شود که مجریان توان اجرای تصمیمات اعضای این شورا را نیز داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در این نشست از همه روسا و دبیران شورا‌های شهرستانی فرهنگ عمومی خواست برش فرهنگی استان و برنامه اقدام آن را هم سرلوحه تصمیمات اعضای خود قرار دهند.

حجت‌الاسلام و المسلمین نوری ادامه داد: اداره‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف هستند تمام جلسات شورای فرهنگ عمومی را در سامانه مربوطه بارگذاری کنند و گزارش جلسه قبلی را ارائه دهند.

وی همچنین بر ضرورت پیگیری مصوبات و اجرای مصوبات عملیاتی تاکید کرد و گفت: لازم نیست تعداد مصوبات زیاد باشد، بلکه مصوبات باید مفید، عملیاتی و قابل اجرا باشند و کار جهادی مدیران در این زمینه ضروری است.