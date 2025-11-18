رئیس‌جمهور آمریکا پس از هفته‌ها مخالفت، سرانجام در چرخشی آشکار از نمایندگان جمهوری‌خواه خواست به طرح انتشار اسناد پرونده جفری اپستین رأی مثبت بدهند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، دونالد ترامپ که پیش‌تر در برابر انتشار این اسناد مقاومت می‌کرد، ناگهان تغییر موضع داده و اعلام کرده است که جمهوری‌خواهان «هیچ چیز برای پنهان کردن» ندارند و باید این پرونده را ببندند.

ترامپ در پیام خود در شبکه مجازی تروث‌سوشال نوشت: «جمهوری‌خواهان باید رأی به انتشار پرونده اپستین بدهند، چون چیزی برای پنهان کردن نداریم.» این تغییر موضع پس از آن صورت گرفت که مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان، گفته بود انتشار اسناد می‌تواند به شبهات درباره ارتباط ترامپ با اپستین پایان دهد.

اسناد تازه منتشرشده در هفته گذشته بار دیگر نام ترامپ را در کنار اپستین مطرح کرده بود، هرچند تاکنون به طور مستقیم و صریح هنوز کسی او را به مشارکت در جرایم اپستین متهم نکرده است، اما در ایمیل‌های تازه منتشر شده اپستین مدعی بوده است که ترامپ «از دختران خبر داشته»، اما معنای دقیق جمله مشخص نیست.

ترامپ اکنون علاوه بر حمایت از انتشار اسناد، وزارت دادگستری را مأمور بررسی ارتباط اپستین با چهره‌های شاخص دموکرات‌ها کرده است. این اقدام برخی کارشناسان حقوقی را نگران کرده که دولت ممکن است از این تحقیقات برای به‌تعویق‌انداختن انتشار اسناد استفاده کند.

موضوع این پرونده رسوایی اخلاقی شکاف قابل توجهی را میان ترامپ و متحدان نزدیکش در کنگره ایجاد کرده است؛ به‌ویژه مارجوری تیلور گرین، نماینده جورجیا، که از امضاکنندگان درخواست اجبار به رأی‌گیری بوده و اکنون ترامپ حمایت انتخاباتی خود از او را پس گرفته است.

گرین اعلام کرده نمی‌داند چرا ترامپ هفته‌ها با این طرح مخالفت کرده و همچنین گفته که انتشار این اسناد «حق مردم آمریکا» است و مخالفت با آن سؤال‌برانگیز است.

این گزارش‌ها توضیح دادند که طرح انتشار اسناد به‌وسیله دو نماینده، توماس مسی جمهوری‌خواه و رو خانا دموکرات، تهیه شده و اکنون با امضای کافی، مجلس را ملزم به رأی‌گیری کرده است. انتظار می‌رود ده‌ها نماینده جمهوری‌خواه نیز از آن حمایت کنند.

با وجود حمایت گسترده در مجلس نمایندگان، سرنوشت این طرح در سنا نامشخص است؛ چراکه برای تصویب نیازمند ۶۰ رأی و همراهی دست‌کم ۱۳ سناتور جمهوری‌خواه است. هنوز برخی رهبران جمهوری‌خواه در سنا درباره طرح موضع‌گیری نکرده‌اند.

ترامپ در تازه‌ترین اظهارنظر خود بار دیگر تلاش کرده توجه افکار عمومی را از پرونده اپستین منحرف کند و گفته است که جمهوری‌خواهان باید «به موضوعات اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم» بازگردند و گرفتار «دام دموکرات‌ها» نشوند.