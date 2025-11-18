پخش زنده
وزیر راه و شهرسازی در سفر به چین اعلام کرد: با تکمیل راهآهن راهبردی مرند–چشمهثریا، مسیر ریلی جنوبی جاده ابریشم بهطور کامل برقرار میشود و ایران نقش کلیدی در اتصال شبکه حملونقل چین به اروپا از مسیر ریلی ایفا خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر راه و شهرسازی، در سفر به چین و حضور در دومین نشست بینالمللی اتصال ریلی چین به اروپا، برنامههای جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاریهای مشترک ریلی در مسیر شرق به غرب را تشریح کرد.
فرزانه صادق ضمن ابراز خرسندی از حضور در این نشست مهم به میزبانی دولت جمهوری خلق چین در شهر «شیآن»، گفت: تبادل دیدگاهها در این اجلاس، تحولی اساسی در حوزه ترانزیت ریلی از آسیا تا اروپا از مسیرهای گوناگون به همراه خواهد داشت.
وزیر راه و شهرسازی،حملونقل ریلی را ستون اصلی توسعه پایدار دانست و افزود: کارآمدی در بخش ریلی منجر به کاهش موانع فیزیکی و زیرساختی، رفع موانع غیرفیزیکی و تسهیل رویههای ترانزیتی میشود.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، افزایش ظرفیت زیرساختهای حملونقلی در مسیر شرقی–غربی و توسعه ترانزیت ریلی در راستای ابتکار جهانی «کمربند و راه»، از سیاستهای قطعی جمهوری اسلامی ایران است و در دستور کار اصلی وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.
فرزانه صادق همچنین به پیشرفت طرح راهآهن مرند–چشمهثریا اشاره کرد و گفت: این طرح راهبردی با جدیت در حال اجراست و با تکمیل آن، شبکه ریلی ایران به خطوط ترکیه متصل میشود. بدین ترتیب شاخه جنوبی جاده ابریشم به یک کریدور تمامریلی تبدیل خواهد شد که امکان انتقال سریع، ارزان و بدون توقف بار از چین تا اروپا را فراهم میکند.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران آماده است تمامی ظرفیتها و زیرساختهای موجود را برای تحقق اهداف مشترک توسعه ترانزیت منطقهای میان چین و اروپا به اشتراک بگذارد و به عنوان شریکی پایدار و قابل اتکا در این مسیر عمل کند.
فرزانه صادق با اشاره به اهمیت هماهنگی کشورهای منطقه در توسعه ترانزیت ریلی تصریح کرد: این همکاریها میتواند موجب شکوفایی اقتصاد و تجارت و رشد پایدار در سطح منطقه شود.
در پایان، وزیر راه و شهرسازی از دولت چین بابت میزبانی گرم در شهر «شیآن» قدردانی و ابراز امیدواری کرد: نشستهای مشترک اینچنینی، دستاوردهای ارزشمندی برای ملتهای منطقه به همراه داشته باشد.