پخش زنده
امروز: -
احساسات مانند غم و تنهایی میتوانند قند خون را افزایش داده و مدیریت دیابت را دشوار کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی، دیابت فقط یک بیماری جسمی نیست؛ احساسات نیز نقش مهمی در کنترل قند خون دارند. استرس، خشم، اضطراب، غم و تنهایی میتوانند قند خون را افزایش دهند و مدیریت دیابت را دشوار کنند.
به نقل از healthshots، لازم است که فقط به جنبههای پزشکی دیابت توجه نکنیم و پیامدهای هیجانی و روانی این بیماری را نیز در نظر بگیریم.
بسیاری از افراد نمیدانند که سلامت احساسی ارتباط مستقیم با مدیریت دیابت دارد.
شناسایی و رسیدگی به چالشهای عاطفی همراه با دیابت، برای پیشگیری و کنترل بهتر بیماری ضروری است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده در Indian Journal of Endocrinology and Metabolism، دیابت صرفاً یک مشکل جسمی نیست و با سبک زندگی و وضعیت روانی نیز گره خورده است.
بررسی پنج محرک احساسی که میتوانند قند خون را افزایش دهند:
۱. استرس مزمن
زندگی امروز پر از فشار کاری، مسئولیتهای خانوادگی و مشکلات مالی است. این شرایط بدن را در حالت «جنگ یا گریز» نگه میدارد. در این حالت، بدن مقدار زیادی کورتیزول ترشح میکند و گلوکز بیشتری وارد خون میشود تا انرژی فوری فراهم شود.
اما ماندن طولانیمدت در این وضعیت، موجب مقاومت به انسولین و افزایش خطر دیابت نوع ۲ میشود. برای مقابله با آن، تمرین و ورزش میتوانند سطح استرس و قند خون را کاهش دهند.
۲. احساسات سرکوبشده و خشم پنهان
بسیاری از افراد احساسات خود را فرو میخورند. خشم یا رنجش حلنشده میتواند سیستم عصبی را بههم بریزد و عملکرد متابولیسم را مختل کند. پژوهشهای American Diabetes Association نشان میدهد افرادی که نمیتوانند خشم خود را بروز دهند، قند خون ناشتا بالاتری دارند.
نادیده گرفتن احساسات شدید میتواند منجر به رفتارهایی مثل پرخوری، مصرف الکل یا کمتحرکی شود. به گفتهٔ دکتر موکش باترا، پیدا کردن راههای سالم برای ابراز احساسات مثل فعالیتهای خلاقانه یا گفتوگوهای صادقانه اهمیت زیادی دارد.
۳. اضطراب و بیشفکری
اضطراب، بدن را در حالت آمادهباش نگه میدارد و باعث ترشح آدرنالین میشود. این هورمون زیاد که شود، روی هضم و تنظیم قند خون اثر میگذارد و میتواند باعث نوسانات ناگهانی قند خون شود، حتی وقتی رژیم غذایی ثابت است.
اضطراب طولانیمدت به مقاومت در برابر انسولین نیز منجر میشود.
روشهایی مانند ژورنالنویسی، مشاوره یا درمان شناختی میتوانند به مدیریت اضطراب کمک کنند.
۴. غم و فقدان عاطفی
تجربهٔ فقدان، یکی از سنگینترین احساسات است. غم طولانیمدت میتواند هورمونها را بههم بریزد، سیستم ایمنی را ضعیف کند و خطر دیابت نوع ۲ را افزایش دهد. کاهش سطح سروتونین در دوران غم و سوگ نیز باعث اختلال خواب، خستگی و ضعف در کنترل قند خون میشود.
در چنین زمانهایی، همراهی، گروههای حمایتی و مراجعه به متخصص سلامت روان میتواند بسیار کمککننده باشد.
۵. تنهایی و انزوای عاطفی
با وجود شلوغی شهرها، بسیاری از افراد احساس تنهایی دارند. این حس میتواند عادتهای ناسالم مانند پرخوری احساسی را افزایش دهد. تنهایی همچنین باعث افزایش کورتیزول و کاهش اثرگذاری انسولین میشود و خطر دیابت را بالا میبرد.
راهکارها شامل برقراری ارتباط بیشتر و شرکت در فعالیتهای گروهی است. تعاملات اجتماعی نهتنها احساسات را بهبود میدهد، بلکه عملکرد متابولیک بدن را هم بهتر میکند.