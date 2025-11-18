



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی کازرون از کشف ۲ سواری سرقتی در گشت زنی هدفمند توسط ماموران این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حمیدرضا مصطفایی بیان داشت: ماموران پلیس ۱۱۰ حین گشت زنی هدفمند، ۲ خودرو سواری پژو ۲۰۶ و پراید را که به صورت بلاصاحب در کنار جاده پارک شده بود، مشاهده کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کازرون تصریح کرد: پس از استعلام پلاک این خودرو‌ها مشخص شد خودرو‌ها سرقتی بوده و سابقه سرقت در شهرستان شیراز را دارند، بلافاصله برای بررسی‌های بیشتر به پارکینگ منتقل شدند.



