عملیات تثبیت بستر و اجرای روکش آسفالت خیابان میرداماد با هدف ارتقای کیفیت عبور و مرور و افزایش ایمنی تردد، با موفقیت به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات اعلام کرد: در این طرح، پس از انجام مراحل آمادهسازی و تثبیت لایه زیرسازی، روکش آسفالت جدید بر روی مسیر اجرا شد و خیابان با شرایط استاندارد و ایمن، آماده بهرهبرداری و استفاده شهروندان و گردشگران است.
اجرای این طرح در ادامه برنامههای بهبود زیرساختهای معابر و ارتقای کیفیت شبکه حملونقل شهری انجام شده و طرح های مشابه نیز در سایر نقاط شهر در دستور کار قرار دارد.