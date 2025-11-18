معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در ۳۰ استان از ۳۱ استان کشور فرونشست زمین وجود دارد و دلیل آن عدم استفاده درست از منابع آب‌های زیر زمینی و آبخوان‌ها است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل شینا انصاری در نشست پرسش و پاسخ با فعالان محیط زیست و نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد در دانشگاه محقق اردبیلی افزود: از منابع آب‌های زیر زمینی و آبخوان‌های کشور به درستی استفاده نشده و تا توانستیم شیره زمین را کشیدیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص حرف و حدیث آلودگی رودخانه مرزی ارس که از آب آن برای مصارف شرب و کشاورزی در شمال استان اردبیل استفاده می‌شود، اظهار کرد: رودخانه ارس هیچ آلودگی زیست محیطی ندارد و به صورت مداوم پایش می‌شود.

انصاری گفت: تاکنون موردی مبنی بر آلودگی این رودخانه مرزی گزارش نشده، اما سازمان انرژی اتمی مسئول بررسی آلودگی تشعشعی رودخانه‌ها است و این سازمان هم تاکنون گزارشی مبنی بر آلودگی آن ارائه نکرده است.

او همچنین درباره آخرین وضعیت دریاچه ارومیه و تاثیر آن بر افزایش گرد و غبار در اردبیل تصریح کرد: خشک شدن دریاچه ارومیه موضوعی ملی است و تلاش می‌شود مشکلات این دریاچه حل شود و ریزگرد و گرد و غبار به وقوع پیوسته در استان اردبیل، طبق گزارش مسئولان و متولیان، مربوطه به دریاچه ارومیه نیست.

انصاری ادامه داد: واقعیت این است که مشکلات حوزه محیط زیست در کشور زیاد است و به این زودی قابل حل نیست، اما تلاش می‌شود که حداقل شمار مشکلات و معضلات زیست محیطی کاهش یابد.

او تصریح کرد: ۷۰۰ محیط‌بان در سطح کشور جذب خواهد شد تا با بکارگیری آنها کمبود نیرو تا حدودی در کشور برطرف شود و سعی خواهد شد در حد امکان، این افراد در هر استان از اهالی منطقه و بومی باشند.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: همان‌طور که دولت چهاردهم به ویژه شخص رییس‌جمهور محترم اعتقاد دارد مشکلات کشور با مشارکت تمام آحاد مردم قابل حل است و سازمان حفاظت محیط زیست نیز معتقد است بدون حضور و پای کار آمدن مردم، مشکلات محیط زیست حل نخواهد شد.

انصاری اضافه کرد: جلب مشارکت مردم از اولویت‌های سازمان محیط زیست است و در یک سال گذشته مشارکت مردم در بحث‌های زیست محیطی افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: نگاه محیط زیست به مشارکت مردمی و ظرفیت‌های مردمی شعاری، نمایشی و نمادین نیست بلکه به معنی واقعی کلمه تلاش می‌شود از ظرفیت جوامع محلی و آحاد مختلف مردم در حفاظت محیط زیست استفاده شود.

وی ادامه داد: در دهه‌های گذشته مساله محیط زیست در اولویت اصلی نبوده و برای توسعه پایدار بی‌توجهی شده برای همین امروز با انباشت مشکلات، چالش‌ها و ابرچالش‌ها در حوزه محیط زیست کشور مواجه هستیم.

او گفت: یکی دیگر از اولویت‌های سازمان حفاظت محیط زیست کشور استفاده از ظرفیت علمی و مراکز دانشگاهی است تا مسائل و مشکلات متعدد و متکثر حوزه محیط زیست را حل کند.

کیومرث سفیدی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل هم در این نشست گفت: حفاظت محیط زیست به هم‌افزایی کامل نیاز دارد و حضور پرشور فعالان دلسوز محیط زیست، اساتید گرانقدر دانشگاهی، هنرمندان متعهد و ورزشکاران پرتلاش استان در نشست با رییس سازمان حفاظت محیط زیست نشان از عزم راسخ جامعه برای حمایت از تلاش‌های زیست محیطی است.