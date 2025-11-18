انگلیس که با کاهش کم سابقه نزولات جوی در سال جاری میلادی رو‌به‌رو بوده است، بارش نخستین برف در سال جدید را در ارتفاعات منطقه اسکاتلند در شمال انگلیس تجربه کرد و مردم این کشور با نزولات آسمانی شادمان شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، سازمان هواشناسی انگلیس در پی بارش برف در مناطق شمال این کشور هشدار یخ زدگی و لغزندگی جاده‌ها صادر کرد و آژانس امنیت سلامت بریتانیا (UKHSA) درباره احتمال به خطر افتادن جان انسان‌ها در شرایط جوی جاری که تا شنبه آینده ادامه دارد هشدار داد.

همزمان به بیمارستان‌ها در انگلیس به علت افزایش برودت هوا و شیوع بیماری‌های فصل سرما سطحی از آماده باش داده شده و از خانواده‌ها خواسته شده است مراقب افراد به ویژه کودکان و سالخوردگان باشند.

این شرایط در حالی است که هم اکنون بیش از هفت میلیون و ۳۰۰ هزار بیمار در انگلیس در انتظار درمان در بیمارستان‌های دولتی این کشورند.

اکنون کارشناسان آب و هوا دوره دمای بالاتر از حد متوسط را پایان یافته می‌دانند و می‌گویند، انتظار دارند در اولین موج سرمای سال، دمای هوا به زیر صفر درجه و در ارتفاعات به منفی هفت درجه سانتی گراد برسد.

به تازگی توفان کلودیا با خسارات فراوان انگلیس را در نوردید و جریان عادی زندگی را در مناطق طوفان زده مختل کرد.

بخش‌هایی از انگلیس همچنان درگیر پیامد‌های این طوفان از جمله آبگرفتگی معابر، خانه‌ها و خودرو‌ها و نیز قطع برخی راه‌های مواصلاتی و برق هزاران مشترک است.