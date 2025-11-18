استاندار یزد بهره‌گیری از اندیشه جوانان، جدایی مدیریت از مالکیت و جانشین‌پروری را شرط تحول و پیشرفت پایدار در استان یزد و کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، بابایی در نود و چهارمین نشست تخصصی اندیشکده دانش‌بنیان صفا، با تأکید بر ضرورت اندیشه‌ورزی و مشارکت جوانان در حکمرانی، گفت: توسعه پایدار تنها در سایه تفکر جمعی و اعتماد به نسل جوان شکل می‌گیرد.

بابایی با اشاره به رویکرد جوان‌گرایانه استان یزد، اظهار داشت: مسیر پیشرفت بدون استفاده از ظرفیت فکری جوانان و حضور آنان در فرآیند‌های مدیریتی ممکن نیست. بسیاری از جوانانی که بدون سابقه رسمی مراجعه می‌کنند، ایده‌های ارزشمند و نگاه‌های نو دارند و همین امر موجب تأسیس اندیشکده صفا شد که اکنون به یک اتاق فکر مؤثر در استان یزد تبدیل شده است.

وی با انتقاد از مدیریت مالک‌محور در بنگاه‌های اقتصادی افزود: عدم تفکیک مالکیت از مدیریت و نپذیرفتن تفویض اختیار، بسیاری از شرکت‌ها را دچار رکود کرده است. توسعه نیازمند ساختار حرفه‌ای و جانشین‌پروری واقعی است.

بابایی همچنین با اشاره به تجربه بازدید صنعتی از چین گفت: در واحد‌های صنعتی چین، مدیران ارشد همواره جوانانی را به‌عنوان جانشین کنار خود تربیت می‌کنند تا طی یک دوره ده‌ساله به مدیران آینده تبدیل شوند. این مدل باید در کشور ما نیز مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه این نشست، دهستانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، با اشاره به دستاورد‌های جوانان در استان یزد بیان کرد: هرجا مسئولیت به جوانان سپرده شده، مشکلات به‌خوبی حل شده است. یزد در ارزیابی ستاد ملی امور جوانان به‌عنوان استان برتر شناخته شد و شبکه دستیاران جوان که برای نخستین‌بار در یزد شکل گرفت، اکنون بدون نگاه سیاسی در همه دستگاه‌ها فعال است.

وی یکی از مشکلات اصلی کسب‌وکار در کشور را مدیریت مالک‌محور دانست و افزود: اعتماد به نسل جوان توانمند، راه رهایی از این چرخه است. همکاری گسترده با اندیشکده‌ها به‌ویژه اندیشکده صفا در حوزه دیپلماسی اقتصادی و فناوری آغاز شده و واگذاری بخشی از فرآیند‌های فکری به نهاد‌های مستقل، موفقیت بیشتری به همراه خواهد داشت.

این نشست با حضور مدیران صنعتی، اعضای اندیشکده صفا، نخبگان جوان و فعالان اقتصادی برگزار شد.