به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در این رویداد معنوی، کارگاه آموزشی «شیوه‌های نوین نماز شیرین، نماز آسان» با هدف ارتقای سطح آموزش نماز به کودکان، ویژه آموزگاران پایه دوم و سوم ابتدایی برگزار گردید.

این کارگاه آموزشی با تدریس استاد مهدی فاضلی، مدرس برجسته کشوری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همراه بود و شیوه‌های جذاب و نوین برای آموزش نماز به دانش‌آموزان ارائه گردید.

محسن دلیر، مدیر آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب، با حضور در این مراسم، ضمن خوشامدگویی به حضار، بر اهمیت ترویج فرهنگ نماز در بین کودکان و نقش کلیدی معلمان در این زمینه تأکید کرد.

وی افزود برگزاری چنین برنامه‌هایی گامی مؤثر در جهت نهادینه‌سازی ارزش‌های دینی و معنوی در نسل آینده کشور است.