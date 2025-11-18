پخش زنده
امروز: -
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان میزان خروج کالای اساسی از مجتمع بندری امام خمینی به مقاصد مصرفی کشور را بیش از ۷۶۲ هزار تن اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ابوطالب گرایلو با اشاره هماهنگی و همافزایی دستگاههای ذیربط طی دوره موسوم به جنگ ۱۲ روزه گفت: در این ایام، با راهاندازی قرارگاه خدمات صادرات و واردات دریایی با حضور همه ذینفعان، ترخیص و خروج کالاهای اساسی از اماکن بندری با حداکثر ظرفیت انجام شد.
وی بیان داشت: هدفگذاری انجام شده جهت بارگیری و خروج کالاهای اساسی به میزان روزانه ۲۴۰ واگن و ۲ هزار و ۵۰۰ کامیون تعیین شد که با هماهنگی نزدیک این دستگاه با اداره کل گمرک، صاحبان کالا و بخش خصوصی، تسریع در ترخیص و خروج کالاهای اساسی میسر شد.
گرایلو تصریح کرد: بندر امام خمینی در این مدت به رکورد بارگیری ۳ هزار و ۸۳ دستگاه کامیون و حدود ۸۴ هزار تن کالا دست یافت که بالاترین رقم نسبت به دورههای زمانی مشابه است.
به گفته مدیر کل بنادر و دریانوردی خوزستان؛ طی دوره جنگ ۱۲ روزه، در این بندر بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن انواع کالا از کشتی تخلیه و بارگیری شده است.
وی در ادامه از خروج بیش از ۷۶۲ هزار تن کالاهای اساسی از محدوده بندری به مقاصد مصرفی کشور خبر داد و افزود: حدود ۷۰ هزار تن کالای اساسی از طریق این خطوط جابهجا شد که رشد چشمگیر ۱۵.۲ نسبت به دوره مشابه گذشته را نشان میدهد.
گرایلو در پایان با اشاره به دستورکار نشست پنجم قرارگاه خدمات صادرات و واردات دریایی در آبانماه سال جاری تأکید کرد که انتقال درسهای آموختهشده از دوره بحرانیِ گذشته و رفع نواقص عملکردی، از اهداف اصلی این مجموعه است تا در شرایط اضطراری آینده، با بیشترین توان عملیاتی وارد عمل شود.