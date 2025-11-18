پخش زنده
امروز: -
مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان گفت: ۷۰۰ واحد مسکن روستایی در شهرستانهای شوش و کرخه نوسازی میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمود اکبری فضلی در نشست با نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس شورای اسلامی افزود: اقدامات بسیار خوبی در موضوع نوسازی منازل روستایی، طرح هادی، نهضت ملی مسکن و صدور اسناد منازل در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر شهرستانهای شوش و کرخه انجام شده است.
وی با بیان اینکه ۷۰۰ واحد مسکن روستایی در شهرستانهای شوش و کرخه نوسازی میشوند، ادامه داد: این واحدهای مسکونی با اعتباری بالغ بر ۲۸۰ میلیارد تومان بازسازی خواهد شد. همچنین با پیگیریهای دکتر کعب عمیر، نماینده مردم شوش و کرخه طرح هادی در ۲۰ روستای این شهرستانها بازنگری میشود.
مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان بیان کرد: در شهرستانهای شوش وکرخه ساخت ۱۴۴ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن که در چند سال مغفول مانده بود در دستور کار قرار گرفته است و هم اکنون به مرحله دیوار چینی رسیده که بزودی با معرفی به بانکها و اعطای تسهیلات و همکاری متقاضیان بزودی تکمیل خواهند شد.
اکبری فضلی خاطر نشان کرد: اجرای طرح هادی در ۱۰ روستای شهرستانهای شوش و کرخه مصوب شده است و در حال پیگیری اجرای این طرح در ۱۰ روستای دیگر میباشیم.
نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تقدیر از تلاشهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در توسعه و عمران روستاهای این شهرستان گفت: از جمله این اقدامات آسفالت معابر روستایی میباشد که در چند سال اخیر شهرستانهای شوش و کرخه رتبه نخست کشور در این زمینه را دارند.
محمد کعب عمیر با اشاره به اینکه با پیگیریهای انجام شده اعتبارات خوبی برای عمران روستاهای شوش و کرخه تامین شده است، افزود: با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ساخت ۷۰۰ مسکن روستایی و طرح هادی در مناطق روستایی این شهرستانها انجام شده است.