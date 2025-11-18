مزایده ۴۰۰ میلیارد ریال اموال تملیکی در لرستان
مدیرکل اموال تملیکی لرستان گفت: ۱۶ ردیف املاک و مستغلات به ارزش ۴۰۰ میلیارد ریال از دوشنبه ۲۶ آبان در مزایده شماره ۱۱۷۰ این اداره کل عرضه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مدیرکل اموال تملیکی لرستان با اشاره به آغاز مزایده ۴۰۰ میلیارد ریال اموال تملیکی دراستان گفت: متقاضیان میتوانند تا چهارم آذر پیشنهادهای خود را ثبت کنند همچنین رمزگشایی پیشنهادها روز یکشنبه پنجم آذر انجام خواهد شد.
سید حمید طاهری افزود: مشخصات کامل املاک از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) و سایت اموال تملیکی در زمان اعلامشده قابل مشاهده است و همه مراحل مزایده نیز صرفاً از طریق همین سامانه انجام میشود.
سرپرست اداره کل جمعآوری و فروش اموال تملیکی لرستان با بیان اینکه متقاضیان باید معادل پنج درصد مبلغ پایه هر ردیف را بهصورت سپرده الکترونیکی یا ضمانتنامه بانکی ارائه دهند عنوان کرد: شرکت کارکنان دولت در مزایده ممنوع است و مسئولیت تخلیه ملک نیز بر عهده خریدار خواهد بود.