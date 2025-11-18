فرماندار خاتم، بر ضرورت احیای واحد‌های راکد، رفع مشکل جدی تأمین آب و حمایت از مجموعه‌های تولیدی تأکید کرد.

بازگشت دوباره واحد‌های گلخانه‌ای و دامداری نیمه فعال خاتم به چرخه تولید

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، زارع با اشاره به نشست اخیر خود با کشاورزان و دامداران گفت: پس از طرح دغدغه‌ها و مشکلات بهره‌برداران، امروز از چند مجموعه کشاورزی و دامداری بازدید شد تا مسائل آنها از نزدیک بررسی و برای رفع موانع تصمیم‌گیری شود.

وی با بیان اینکه یکی از واحد‌های گلخانه‌ای تازه‌تأسیس با کمبود شدید آب روبه‌روست، افزود: این مجموعه با وجود آغاز کشت، همچنان درگیر مشکل تأمین آب است و لازم است دستگاه‌های مربوط برای رفع آن به‌صورت فوری وارد عمل شوند.

فرماندار خاتم همچنین در بازدید از یکی دیگر از مجتمع‌های کشاورزی شهرستان خاتم، گفت: این واحد مدت‌هاست راکد مانده و علاوه بر کمبود آب، در تأمین سرمایه ثابت نیز مشکل دارد. تسهیلات و حمایت‌های لازم باید در اختیار این مجموعه‌ها قرار گیرد تا دوباره به چرخه اقتصادی بازگردند.

زارع با تأکید بر حمایت جدی از دامداری‌های شهرستان خاتم تصریح کرد: فعال‌سازی واحد‌های دام بزرگ و دام سبک از اولویت‌های اصلی ماست و هدف این است که واحد‌های نیمه‌فعال یا راکد با ظرفیت و توان بیشتر وارد عرصه تولید شوند.

وی افزود: تقویت دامداری‌های متوسط و فراهم‌کردن شرایط لازم برای پایداری آنها از محور‌های اصلی برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان است تا دام خاتم به جایگاه مطلوب خود بازگردد.