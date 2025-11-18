به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سمیه محیط در حاشیه بازدید رئیس مرکز فنی و حرفه‌ای ماهشهر از کارگاه فیروزه کوبی روی مس ویژه مددجویان کمیته امداد بندر امام خمینی همزمان با هفته جهانی کارآفرینی، اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون با همکاری موسسات آموزشی و فنی و حرفه‌ای، بیش از ۲۶۰ مددجوی زیر پوشش از خدمات آموزش این نهاد حمایتی بهره‌مند شده‌اند.

وی در ادامه ضمن قدردانی از همکاری فنی و حرفه‌ای، موسسات و مربیان آموزشی، افزود: این نهاد به عنوان یادگار امام خمینی (ره) برای رسیدن به اهدافش نیازمند اتخاذ رویکرد‌های جدیدی است.

خانم محیط بیان داشت: اولین گام در این مسیر آموزش مهارت‌های شغلی به مددجویان است که کمیته امداد را از یک نهاد حمایتی محض به کارگاه آموزش مهارت‌های شغلی تبدیل می‌کند و این امر جز با ارائه آموزش‌های هدفمند محقق نمی‌شود.

رئیس کمیته امداد بندر امام خمینی تصریح کرد: سال گذشته بیش از ۳۰۰ مددجوی تحت حمایت کمیته امداد بندر امام خمینی در زمینه‌های چرم دوزی، قالی بافی، خیاطی، کپو بافی و ... با هدف ایجاد فرصت شغلی پایدار موفق به گذراندن دوره‌های آموزشی شده‌اند.

وی به مدل‌های شغلی متنوع و کارآمد در زمینه اشتغال کمیته امداد اشاره کرد و گفت: یکی از مدل‌های شغلی هدفمند این نهاد طرح راهبری شغلی می‌باشد که با همکاری کارآفرینان موفق به ارائه آموزش و تامین نهاده‌های مورد نیاز مددجویان پرداخته و در نهایت فرصت شغلی مناسب با خرید تضمینی محصول از سوی راهبر در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

رئیس کمیته امداد بندر امام خمینی در ادامه به حمایت‌های مالی و روانی در مسیر توانمندسازی مددجویان اشاره کرد و افزود: در این مسیر، تغییر نگرش و ارتقای اعتماد به نفس مددجویان از طریق ارائه مشاوره‌های شغلی و مدیریتی از برنامه‌های اساسی در راستای آموزش است.

وی می‌گوید: دستیابی به اعتماد به نفس و خودباوری مددجوی کمیته امداد را نه خودکفایی، بلکه خوداتکایی می‌دانیم.

آرش مرادی، رئیس مرکز فنی و حرفه‌ای ماهشهر در این بازدید، با اشاره به اهمیت جایگاه آموزش فنی و حرفه‌ای در کشور، گفت: یکی از مهمترین ثمرات اقدامات آموزش فنی و حرفه‌ای در راستای مهارت آموزی، بالندگی و توسعه کسب و کار است.

وی افزود: هفته جهانی کار آفرینی بزرگترین رویداد هماهنگ برای ترویج و ترفیع کارآفرینی در جهان است. در این رویداد تلاش می‌شود تا جوانان مستعد علاقه‌مند با راه اندازی کسب و کار با بهره گیری از تجربه کارآفرینان مطرح بتوانند وارد عرصه کارآفرینی و کسب و کار شوند که این مهم در بین مددجویان توانمند طرح فیروزه کوبی روی مس به مرحله اجرا رسیده است.