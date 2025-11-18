مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک اراک از شناسایی بیش از هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل در سال جاری خبر داد و گفت تلاش‌ها برای بازگرداندن آنان به چرخه آموزش با جدیت ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی ، مهدی دمنه، مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک اراک، از شناسایی بیش از هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل در سال جاری خبر داد و گفت: دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل عمدتاً در گروه سنی ۶ تا ۱۱ سال قرار دارند و افراد بالای ۱۱ سال تحت پوشش نهضت سوادآموزی قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به شناسایی بیش از هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل در سال جاری افزود: علل اصلی این بازماندگی شامل معلولیت، مهاجرت، ممانعت والدین، ضعف تحصیلی و مشکلات مالی خانواده‌هاست.

دمنه ادامه داد: تیمی جهادی برای شناسایی و بررسی دلایل بازماندگی تشکیل شده است تا ضمن واکاوی مشکلات، زمینه بازگشت دانش‌آموزان به مدرسه فراهم شود.

به گفته وی، سال گذشته نیز حدود هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل شناسایی شدند که با پیگیری‌های انجام‌شده، ۶۰ درصد آنان به چرخه آموزش بازگشتند.