آموزش فنیوحرفهای خوزستان به عنوان اداره کل برتر کشور در طرح های مهارت آموزی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس ارزیابی ششماهه کلانپروژههای مهارتی کشور اداره کل آموزش فنی و حرفهای خوزستان رتبه برتر میان ادارات کل آموزش فنی و حرفهای استانها شد.
رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور ضمن اهدای لوح تقدیر به مدیر کل آموزش فنی و حرفهای خوزستان در این زمینه گفت: وسعه و تعالی همهجانبه کشور در گرو ترویج فرهنگ مهارتآموزی و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص و متعهد است و تحقق این هدف والا بدون تلاش خستگیناپذیر دستاندرکاران این حوزه امکانپذیر نیست.
غلامحسین محمدی با قدردانی از تلاشهای محموعه اداره کل آموزش فنی و حرفهای خوزستان، ابراز امیدواری کرد موفقیتهای این مجموعه در مسیر خدمترسانی به جوانان کشور تداوم یابد.