به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی، سرهنگ روح الله آشوری، رئیس پلیس راه استان در حاشیه جلسه کمیسیون ایمنی و سوانح گفت: با توجه به حجم بالای تردد در برخی محور‌های استان، ضرورت دارد نقاط ویژه به‌طور دقیق مورد بررسی قرار گیرند.

وی افزود: در جلسه کمیسیون ایمنی و سوانح، محور شازند ـ اراک و بالعکس، همچنین تقاطع خانه‌میران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت تا مشکلات این مسیر‌ها برطرف شود.

سرهنگ آشوری ادامه داد: علاوه بر این، موضوع تقاطع حکیم‌آباد و محور فرمهین نیز در دستور کار کمیسیون قرار داشت و درباره راهکار‌های ایمنی آن گفت‌و‌گو شد.

رئیس پلیس راهور استان در پایان اضافه کرد: با توجه به پیش‌رو بودن زمستان ۱۴۰۴، آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت شرایط جوی و ترافیکی نیز مورد بررسی و هماهنگی قرار گرفت.