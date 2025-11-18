پخش زنده
رئیس پلیس راه استان از برگزاری جلسه کمیسیون ایمنی و سوانح خبر داد و گفت: محورهای پرتردد استان و تقاطعهای حساس برای ارتقای ایمنی و آمادگی دستگاهها در فصل زمستان مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی، سرهنگ روح الله آشوری، رئیس پلیس راه استان در حاشیه جلسه کمیسیون ایمنی و سوانح گفت: با توجه به حجم بالای تردد در برخی محورهای استان، ضرورت دارد نقاط ویژه بهطور دقیق مورد بررسی قرار گیرند.
وی افزود: در جلسه کمیسیون ایمنی و سوانح، محور شازند ـ اراک و بالعکس، همچنین تقاطع خانهمیران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت تا مشکلات این مسیرها برطرف شود.
سرهنگ آشوری ادامه داد: علاوه بر این، موضوع تقاطع حکیمآباد و محور فرمهین نیز در دستور کار کمیسیون قرار داشت و درباره راهکارهای ایمنی آن گفتوگو شد.
رئیس پلیس راهور استان در پایان اضافه کرد: با توجه به پیشرو بودن زمستان ۱۴۰۴، آمادگی دستگاههای اجرایی برای مدیریت شرایط جوی و ترافیکی نیز مورد بررسی و هماهنگی قرار گرفت.