هر زنجانی با کاهش پنج دقیقهای زمان استحمام میتواند روزانه حدود ۷۵ لیتر آب صرفهجویی کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مصرف بهینه آب در استان زنجان به یک ضرورت جدی تبدیل شده است. بررسیها نشان میدهد که ۶۵ درصد مصرف آب خانگی زنجانیها در بخش استحمام صرف میشود و هر فرد بهطور متوسط در هر بار استحمام ۱۰ دقیقه از آب استفاده میکند که معادل حدود ۳۰۰ لیتر آب مصرفی است.
کارشناسان تأکید دارند که کاهش حتی یک دقیقه از زمان استحمام میتواند ۱۵ لیتر آب صرفهجویی کند و با کاهش پنج دقیقهای، صرفهجویی به حدود ۷۵ لیتر میرسد. از روشهای مؤثر برای کاهش مصرف آب، میتوان به استفاده از تشت و کاسه به جای جریان مستمر آب و بهرهگیری از شیرآلات کاهنده مصرف اشاره کرد.
سرانه مصرف آب در زنجان ۱۸۴ لیتر به ازای هر نفر است که بالاتر از میانگین کشوری (۱۴۰ لیتر) محسوب میشود.
مسئولان آب و فاضلاب استان معتقدند با حرکت جمعی و رعایت روشهای صرفهجویی، میتوان سرانه مصرف را به ۱۵۰ لیتر کاهش داد که معادل صرفهجویی نزدیک به ۷ میلیون مترمکعب آب خواهد بود.