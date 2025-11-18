پخش زنده
در یادواره ۲۴ شهید روحانی و بزرگداشت دو امام جمعه فقید خوی نقش عالمان دین در پاسداری از هویت دینی و ملی تبیین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ یادواره ۲۴ شهید روحانی و بزرگداشت امامان جمعه فقید خوی در مسجد ملااحمد برگزار شد؛ آیینی که با حضور مردم، علما و خانواده شهدا، به بازخوانی نقش عالمان دین در پاسداری از هویت دینی و ملی پرداخت.
در این مراسم حجتالاسلام میثم فیاضی مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در سپاه شهدا با تأکید بر اینکه جامعه زمانی اعتلا پیدا میکند که بزرگان خود را بشناسد، گفت علما در طول تاریخ نخستین سد در برابر تحریف و انحراف بودهاند و اگر جامعه از جایگاه آنان غافل شود، دشمن با جنگ شناختی راه نفوذ را پیدا خواهد کرد.
وی با اشاره به جنگهای ترکیبی امروز افزود دشمنان دین با ابزارهای رسانهای و ذهنی تلاش دارند افکار جوامع اسلامی را تغییر دهند، اما همانگونه که سید جمال اسدآبادی و امام خمینی در برابر سلطه ایستادند، امروز نیز علمای دین و خانواده شهدا پرچم عزت و استقلال را برافراشته نگه داشتهاند.
نماینده ولیفقیه در سپاه شهدا تقابل ایران و آمریکا را تقابل بر سر عزت و استقلال دانست و تأکید کرد شهدا سند استقلال ملت ایران هستند و علمای دین ناطق و زبان حق در برابر زیادهخواهی استکبار محسوب میشوند.
یادواره شهدا با شعرخوانی و مدیحهسرایی در وصف مقام عالمان دین و روحانیون شهید ادامه یافت و حال و هوای معنوی مراسم را پررنگتر کرد.
در بخش پایانی، از خانواده ۲۴ شهید روحانی خوی تجلیل شد؛ تجلیلی که یادآور جایگاه والای این شهیدان در دفاع از دین، مردم و استقلال کشور است.