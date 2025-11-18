پخش زنده
رئیس سازمان شیلات کشور با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب درباره توسعه سواحل مکران و اقتصاد دریامحور گفت: متاسفانه فرصتهای این مناطق سالها معطل و مغفول مانده است، در حالی که همین حوزه میتواند اشتغال و سرمایهگذاری کمنظیری ایجاد کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمزه رستمپور در سفر به خوزستان بیان کرد: استانهای ساحلی سرشار از فرصتهای عظیم سرمایهگذاری هستند و عمق این ظرفیتها در هر سفر به این منطقه ملموستر میشود.
وی ضمن تاکید بر جایگاه حیاتی صیادان گفت: قبل از اینکه صیادان را تولیدکننده یا شاغل بدانیم، باید آنان را سربازان بیمزد و پاداشِ دفاع از مرزهای آبی کشور بدانیم.
رستمپور گفت: در پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی، هر ۲۰۰ متر یک شناور صیادی حضور دارد؛ این یعنی صیادان بزرگترین شبکه پدافند غیرعامل کشور هستند.
رئیس سازمان شیلات کشور تفاوت شرایط صید در خوزستان با استانهای جنوبی دیگر را نیز یادآور شد و افزود: در خوزستان، صید یک معیشت است نه یک فعالیت اقتصادی صرف؛ بنابراین ما وظیفه داریم نگاه حمایتی و تبعیض مثبت برای این استان قائل شویم.
رئیس سازمان شیلات کشور یکی از مهمترین موضوعات طرحشده در خوزستان را بازسازی ذخایر آبزی دانست و اعلام کرد: اعتبار تخصیصیافته به بازسازی ذخایر نسبت به سال گذشته تا سه برابر افزایش خواهد یافت که این یک تکلیف حاکمیتی است و در آن کوتاهی نخواهیم کرد.
رستمپور با اشاره به مشکلات صید بیرویه گفت: صیاد باید تصمیمگیر مدیریت صید باشد؛ اینکه چه زمانی به دریا برود، چه میزان صید کند و از چه گونهای استفاده کند. بدون مشارکت واقعی صیادان، حفاظت پایدار از ذخایر امکانپذیر نیست.
وی از اولویتدهی به استانهای جنوبی در رسیدگی به مشکلات صیادان خبر داد و بیان کرد: صیادی که از ۱۰ سالگی در دریا بوده، نباید در ۴۰ سالگی همچنان بدون ساماندهی رها شود؛ این پذیرفتنی نیست و باید با برنامهریزی رفع شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بازدید از پروژههای بزرگ آبزیپروری خوزستان گفت: فقط طرح چهار هزار و ۲۰۰ هکتاری هندیجان توان ایجاد حداقل ۲۰ هزار شغل را دارد. مطالعات بسیاری از پروژهها انجام شده و آماده اجراست. خوزستان ظرفیت یک سازمان شیلات مستقل را دارد.
وی با انتقاد از اثر سایهای صنعت نفت بر دیگر بخشهای اقتصادی استان خوزستان ادامه داد:ای کاش نفت و گاز در استانهای مرکزی بود و ظرفیتهای عظیم شیلات خوزستان زودتر دیده میشد.
رستمپور از برنامه ایجاد ۱۰ هزار شغل خانگی با حوضچههای فایبرگلاس و بتنی خبر داد و گفت: این مدل تولید میتواند تحولی بزرگ در معیشت خانوارهای استان خوزستان ایجاد کند.
وی همچنین با اشاره به سه میلیارد مترمکعب آب نامتعارف قابل استفاده در خرمشهر اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای همسایه این مقدار آب حتی در چند استان جمع نمیشود، اما در خوزستان این یک مزیت بزرگ برای توسعه شیلات است.
رئیس سازمان شیلات کشور با اشاره به سیاست دولت برای گذر از خشکسالی و حرکت بهسوی سواحل گفت: همه مشکلات کشور در حوزه انرژی و آب برای شیلات تبدیل به فرصت شده است؛ باید به سمت آبشیرینکنها و گونههای با ارزش اقتصادی بالاتر حرکت کنیم و خوزستان بهترین پایلوت این طرح است.
رستمپور افزود: خوزستان در اولویت توسعه آبزیپروری کشور خواهد بود و مصوبات این سفر بهسرعت ابلاغ و اجرا میشود.