طرح "مسجدی وَچون" یا "بچههای مسجد" با هدف جذب نوجوانان و جوانان به مساجد، فردا در شهر سورک شهرستان میاندورود برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان میاندورود با انتقاد از افزایش آسیبهای اجتماعی گفت: مسجد قلب تپنده فعالیتهای بزرگ و عامل موفقیت نظام مقدس جمهوری اسلامی در بحرانهای کشور است و در دوران جنگ تحمیلی و شیوع ویروس کرونا نمود بارزی داشت.
حجت الاسلام قاسمی با تاکید بر برنامه ریزی درست دستگاههای فرهنگی و اجرایی برای حضور جوانان و نوجوانان در مساجد، افزود: نخستین همایش طرح مسجدی وچون یا بچههای مسجد و طرح پسران حاج قاسم فردا ۲۸ آبان در شهر سورک برگزار می شود.
او ادامه داد: برگزاری مسابقات ورزشی و سرگرمی، جلسات مشاوره در حوزه سواد رسانهای و هوش مصنوعی، اجرای گروه سرود و تئاتر، روایتگری سیره شهدا و نشست با مسئولان دستگاههای اجرایی و فرهنگی از برنامههای طرح مسجدی وچون است.
سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان میاندورود گفت:مسجد قرارگاه فعالیتهای فرهنگی است و باید در خصوص تقویت حضور جوانان و نوجوانان در مساجد با همدلی و هم اندیشی همه دستگاههای اجرایی برنامه ریزی شود