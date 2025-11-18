به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: این زمین لرزه‌ها در ساعت ۹:۱۳ دقیقه در شهر قلعه خواجه شهرستان اندیکا به بزرگی ۳.۳ درجه و ساعت ۷:۳۳ به بزرگی ۲.۹ درجه در مقیاس امواج درونی زمین در شهر سردشت زیدون شهرستان بهبهان رخ داد.

علی عبدالهی با اشاره به اینکه کانون زمین لرزه در شهر قلعه خواجه ۱۷ کیلومتری قلعه خواجه، ۴۴ کیلومتری مسجد سلیمان و ۵۰ کیلومتری ایذه بوده است، ادامه داد: کانون زمین لرزه شهر سردشت زیدون ۲۰ کیلومتری سردشت زیدون، ۲۹ کیلومتری بندر دیلم و ۴۳ کیلومتری دوگنبدان ثبت شده است.

وی ادامه داد: تاکنون گزارشی از خسارت‌های احتمالی این دو زمین لرزه دریافت نشده است.