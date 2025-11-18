به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شهروند خبرنگاران با ارسال گزارش‌هایی به تحریریه خبرگزاری صداوسیما از وضع نابسامان شهری و بهداشت نامطلوب در منطقه هلال بریم و ایستگاه ۱۲ این شهرستان ابراز نارضایتی و درخواست پیگیری کردند.

آقای امیری شهردار منطقه ۲ آبادان گفت: پارک محله‌ای منطقه هلال بریم به زودی احیا خواهد شد.

او افزود: شوری آبی که برای آبیاری گیاهان استفاده می‌شد باعث از بین رفتن پوشش گیاهی پارک‌ها شده است و به همین دلیل بسیاری از درختان محله‌ها دچار آسیب شدند که با تلاش همکاران بسیاری از درختان نجات پیدا کرد و این مشکل حل شد.

شهردار منطقه ۲ آبادان ادامه داد: امیدواریم با بالا رفتن کیفیت آب بتوانیم فضای سبز را مجدد احیا کنیم.