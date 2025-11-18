به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ بهادر دیلمی با اعلام این خبر گفت: در پی کسب اخبار مبنی بر حضور اتباع بیگانه غیرمجاز در سطح شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت و انتظامی با انجام کارهای اطلاعاتی موفق شدند ۴۴ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی آن‌ها را در مخفیگاه‌شان دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی تنکابن با بیان اینکه این افراد به صورت غیرمجاز وارد شهرستان شده بودند، تصریح کرد: از همشهریان عزیز درخواست داریم از به‌کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در هرگونه مشاغل به طور جد خودداری نمایند که در صورت مشاهده با شخص خاطی برخورد قانونی صورت می‌گیرد.