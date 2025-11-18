پخش زنده
معاون هماهنگکننده سازمان بسیج گفت: امسال هفته بسیج از نقطه جهان مقاومت و شهادت، یادمان شهدای شلمچه، با حضور ۴۰۰۰ عشایر سراسر کشور و با رمز مقدس یا زهرا آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سرتیپ پاسدار حسین معروفی با تشریح برنامههای هفته بسیج، از آغاز این هفته از روز یکشنبه سی آبان با شعار «بسیج، فرهنگ انقلابی، هویت ملی» خبر داد و اعلام کرد: امسال هفته بسیج از نقطه جهان مقاومت و شهادت، یادمان شهدای شلمچه، با حضور ۴۰۰۰ عشایر سراسر کشور و با رمز مقدس یا زهرا آغاز میشود.
وی افزود: برنامههای هفته بسیج شامل فعالیتهای فرهنگی، رسانهای، جهادی و سازندگی است و در طول هفته، مراسم تجلیل از شهدا، همایشهای علمی و پژوهشی، رزمایشهای خدمترسانی و افتتاح پروژههای اجتماعی و درمانی در سراسر کشور برگزار خواهد شد بر اساس برنامه اعلامشده، از روز اول هفته بسیج نشستهای خبری فرماندهان نواحی، آیین میثاق بسیج مستضعفین در حرم امام خمینی (ره)، اجتماع طلاب و دانشجویان، و بازدید از خانوادههای شهدا برگزار میشود. همچنین، فعالیتهایی مانند اجرای رزمایشهای خدمتی در محلات، افتتاح بیمارستانهای صحرایی در استانهای سیستان و بلوچستان، گلستان، قزوین و یزد، و برگزاری همایش ملی امنیت قضایی با حضور بیش از ۶۰۰۰ بسیجی از دیگر برنامههای شاخص است.
سردار معروفی ضمن اشاره به نقش بسیج در توسعه کشور، خاطرنشان کرد: بسیج در عرصههای اقتصادی، علمی، فناوری، عمران روستایی، آموزش و بهداشت پیشگام است و امسال نیز با افتتاح پروژههای سازندگی و بهرهبرداری از سامانهها و محصولات دانشبنیان، نقش خود در آبادانی کشور را به نمایش میگذارد.
وی همچنین از برگزاری نمایشگاههای عکس، اکران فیلم، رویدادهای فرهنگی و جشنواره جهادگران علم و فناوری خبر داد و تأکید کرد که اختتامیه هفته بسیج در پنجشنبه ششم آذر، با مراسم تجدید میثاق با شهدا و همعهدی با آنها در گلزارهای سراسر کشور برگزار خواهد شد.
سردار معروفی اظهار داشت: بسیج، سنگر مستحکم ملت ایران است؛ جان پناه و سد بلای مردم عزیز کشورمان و نماد خودباوری، خداباوری و خدمت به جامعه است.