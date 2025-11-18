به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس شعبه جمعیت هلال احمر مرودشت گفت: دوره تخصصی پایه سرپناه اضطراری (اسکان اضطراری) با حضور امدادگران و نجاتگران شهرستان‌های مرودشت، زرقان و پاسارگاد به میزبانی مرودشت برگزار شد.

محمد رفیعی افزود: در این دوره آموزشی، فراگیران با مباحثی مانند تعاریف و شرح وظایف در حوزه اسکان اضطراری، طراحی و مکان یابی اردوگاه، برپایی اردوگاه، حداقل استاندارد‌ها در اسکان، مدیریت اردوگاه و شناسایی خانوار آشنا شدند.

رییس شعبه جمعیت هلال احمر مرودشت بیان کرد: اجرای این دوره‌ها نقش موثری در ارتقای توان عملیاتی گروه‌های امدادی برای سامان دهی اسکان ایمن، منظم و انسان محور در شرایط پس از وقوع حوادث و بحران‌ها دارد و به بهبود کیفیت خدمات رسانی به حادثه دیدگان کمک می‌کند.

شهرستان مرودشت در شمال فارس و در فاصله ۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.